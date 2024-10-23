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Марино Пушич оценил перспективы «Шахтёра» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Марино Пушич оценил перспективы «Шахтёра» на выход в плей-офф Лиги чемпионов
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Главный тренер украинского «Шахтёра» Марино Пушич высказался о шансах команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда набрала одно очко за три матча и занимает 28-е место в турнирной таблице общего этапа.

«Турнир короткий, всего восемь игр. Мы знаем, что против некоторых команд у нас будет больше шансов, чем в гостях у «Арсенала» или «Аталанты». Это совсем не просто, поскольку такие команды достигли определённого уровня. Нам нужно до него дорастать, ведь у нас много молодых игроков, и мы всё время развиваемся, становясь сильнее. Нам необходимы такие игры, чтобы быть всё лучше и лучше. Шанс у нас есть, и мы обязательно им воспользуемся», — приводит слова Пушича официальный сайт УЕФА.

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