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Игрок «Зенита» Педро оценил атмосферу на стадионе в Воронеже

Игрок «Зенита» Педро оценил атмосферу на стадионе в Воронеже
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался об атмосфере на матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом». Вчера, 22 октября, «Зенит» на выезде одержал победу со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 44'    

«Была очень футбольная атмосфера сегодня на стадионе. Благодарен нашим болельщикам, которые, безусловно, всегда поддерживают нас и создают мотивацию, заряжают нас энергией на игры, особенно когда в таком большом составе, как сегодня, они представлены на трибунах. И за хозяев, конечно, тоже здорово болели. Повторюсь, очень футбольная атмосфера на стадионе, когда на трибунах все поддерживают, никто не молчит. Всегда приятно играть в такой атмосфере», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

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