Игрок «Зенита» Педро оценил атмосферу на стадионе в Воронеже

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался об атмосфере на матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом». Вчера, 22 октября, «Зенит» на выезде одержал победу со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже.

«Была очень футбольная атмосфера сегодня на стадионе. Благодарен нашим болельщикам, которые, безусловно, всегда поддерживают нас и создают мотивацию, заряжают нас энергией на игры, особенно когда в таком большом составе, как сегодня, они представлены на трибунах. И за хозяев, конечно, тоже здорово болели. Повторюсь, очень футбольная атмосфера на стадионе, когда на трибунах все поддерживают, никто не молчит. Всегда приятно играть в такой атмосфере», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».