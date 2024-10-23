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Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов. По словам нидерландского специалиста, пока рано делать выводы о целесообразности внесённых изменений. Напомним, с нынешнего сезона в Лиге чемпионов отсутствуют подразделения на группы, все команды играют в общем этапе.

«Мы сыграли только пару матчей. Рановато для выводов. Но если бы вы спросили меня напрямую, нравится ли мне новый формат, я бы ответил, что да. Но это связано только с тем, что мы набрали шесть очков! Посмотрим, что будет дальше. Будем судить после общего этапа», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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