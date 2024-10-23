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Главный тренер «Акрона» Тедеев: для нас важно двигаться по Пути РПЛ

Главный тренер «Акрона» Тедеев: для нас важно двигаться по Пути РПЛ
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». Встреча состоится сегодня, 23 октября.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё решится в очном противостоянии — для болельщиков это намного зрелищнее, а как для команды? Должен здесь согласиться с болельщиками. Самое главное – сыграть в тот футбол, чтобы не обмануть ожидания болельщиков. Для нас важно двигаться по Пути РПЛ и сделать предельно максимально всё от себя зависящее.

С кем больше всего хотелось бы встретиться? Любая команда Премьер-Лиги для нас – это новый вызов. Наша команда продолжает своё явное формирование. Надеюсь, что этот процесс идёт правильным путём несмотря на то, что есть сложности, есть обидные поражения и другие вещи, которые с каждым разом должны сделать нас сильнее», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

Турнирная таблица Кубка России
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