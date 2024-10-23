Вячеслав Чанов: ЦСКА на очень хорошем пути, дело движется

Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов оценил выступления армейцев в текущем сезоне. Он считает, что ЦСКА сейчас находится на очень хорошем пути, а результаты команды говорят сами за себя.

«Видно, что сейчас ЦСКА на очень хорошем пути. Всё потихоньку стабилизировалось, в обороне стало поспокойнее. Результаты говорят сами за себя. В матче с «Ахматом» здорово отыграл Слава Тороп и показал достаточно уверенную игру. Дело движется! Как сказал один большой российский тренер: «Очень нужно победить с огромным счётом 1:0», — сказал Вячеслав Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.