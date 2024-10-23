Вячеслав Чанов объяснил беспроигрышную серию ЦСКА

Бывший тренер по вратарям московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о беспроигрышной серии армейцев, которая насчитывает семь матчей во всех турнирах.

«Беспроигрышная серия ЦСКА связана с появлением взаимодействия. В команде появлялись игроки в разные сроки: кто-то начал тренироваться раньше, кто-то подписал контракт попозже, кто-то приехал из сборной. А сейчас все большое время находятся вместе. Чувствовать локоть соседа — это очень важно.

Главное, что стали повнимательнее играть сзади. Поднялась игровая дисциплина. Мы с вами видим не первый сезон, что люди впереди играют ярко. Чего не хватало и не хватает сейчас — завершения атак. Восемь матчей без поражений — показатель атмосферы в команде и сказанного выше», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.