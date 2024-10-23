Митрофанов — о соперниках сборной России: сделаем ноябрь тёплым

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о соперниках сборной России в ноябрьскую международную паузу.

«Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его тёплым. Находимся на завершающей стадии переговоров. Будет два соперника; когда официально всё подпишем, всё объявим. Необходимо ещё согласование с ФИФА и конфедерацией; как только это произойдёт, мы скажем. Что скрывать, ведём переговоры с Сирией и Брунеем», — приводит слова Митрофанова «Известия».

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.