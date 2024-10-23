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Игрок «Динамо» Мх Касинтура: уверен, период без побед у нашей команды скоро закончится

Игрок «Динамо» Мх Касинтура: уверен, период без побед у нашей команды скоро закончится
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура высказался о серии команды из восьми матчей без побед во всех турнирах.

«К сожалению, сейчас у нас не получается побеждать. Всегда хочется радовать болельщиков яркой игрой. Впереди ещё много матчей. Уверен, что период без побед скоро закончится для нас.

Если говорить о причинах низкой результативности, то мы не реализуем те моменты, которые мы создаём в каждой игре. Если вспомнить те матчи, которые мы проиграли, то у нас одинаковое количество моментов с соперником или даже больше. Но, к сожалению, пока мы не можем довести момент до забитого мяча. Надеюсь, в скором времени мы улучшим этот показатель», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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