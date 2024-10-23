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Суперкомпьютер спрогнозировал матчи Лиги чемпионов 23 октября

Суперкомпьютер спрогнозировал матчи Лиги чемпионов 23 октября
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Суперкомпьютер Opta представил прогнозы на игры общего этапа Лиги чемпионов, которые состоятся 23 октября.

Сегодня, 23 октября, пройдут следующие матчи (время — московское):

19:45. «Аталанта» (Италия) — «Селтик» (Шотландия);
19:45. «Брест» (Франция) — «Байер» (Германия);
22:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия);
22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Фейеноорд» (Нидерланды);
22:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Лилль» (Франция);
22:00. «РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия);
22:00. «Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия);
22:00. «Янг Бойз» (Швейцария) — «Интер» (Италия);
22:00. «Манчестер Сити» (Англия) — «Спарта» Прага (Чехия).

Фото: Opta

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