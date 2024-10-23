Хакими — о ничьей с ПСВ: странный матч, мяч не хотел идти в ворота

Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:1).

«Это был странный матч. Я думаю, что мы сделали всё, чтобы выиграть, но мяч не хотел идти в ворота. Мы создали много возможностей, но так и не смогли забить больше одного гола», — приводит слова Хакими RMC Sport.

Матч между «ПСЖ» и ПСВ состоялся накануне вечером. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавил Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1. В составе гостей автором единственного гола стал Ноа Ланг. Хозяева ответили точным ударом Ашрафа Хакими. Напомним, «ПСЖ» в двух стартовых турах ЛЧ победил «Жирону» (1:0) и проиграл «Арсеналу» (0:2). ПСВ сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и уступил «Ювентусу» (1:3).