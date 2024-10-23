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Бонгонда может покинуть «Спартак» зимой

Бонгонда может покинуть «Спартак» зимой
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Красно-белые открыты для предложений по нему. Московский клуб готов полноценно продать 28-летнего футболиста, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, руководство «Спартака» ждало от Бонгонда большего. Он не оправдал всех надежд, но при этом получает высокую зарплату. При этом футболиста в «Спартаке» всё устраивает.

Напомним, Бонгонда стал игроком «Спартака» летом 2023 года, он перебрался в Россию из испанского «Кадиса». Всего он провёл за «Спартак» 49 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных паса.

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