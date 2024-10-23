Игрок «Ахмата» Самородов: мы набираем обороты, дай бог в следующем матче победим

Полузащитник грозненского «Ахмата» Максим Самородов высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (0:1), а также о положении команды в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» находится на последнем, 16-м месте.

«С ЦСКА сыграли хорошо, но не реализовали свои моменты. Думаю, над этим надо работать. Но по игре, как по мне, мы точно не были хуже.

Понимание, как исправлять ситуацию в таблице, есть. Просто у каждого тренера своя схема, каждый видит футбол по-своему. Сейчас потихоньку набираем, я надеюсь, что всё будет хорошо. Дай бог в следующем матче придёт победа», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.