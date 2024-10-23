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Игрок «Ахмата» Самородов: мы набираем обороты, дай бог в следующем матче победим

Игрок «Ахмата» Самородов: мы набираем обороты, дай бог в следующем матче победим
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Максим Самородов высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (0:1), а также о положении команды в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» находится на последнем, 16-м месте.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

«С ЦСКА сыграли хорошо, но не реализовали свои моменты. Думаю, над этим надо работать. Но по игре, как по мне, мы точно не были хуже.

Понимание, как исправлять ситуацию в таблице, есть. Просто у каждого тренера своя схема, каждый видит футбол по-своему. Сейчас потихоньку набираем, я надеюсь, что всё будет хорошо. Дай бог в следующем матче придёт победа», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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