«Оренбург» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:30

Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за пять матчей. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).