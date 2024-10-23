Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев высказался о «Рубине» перед матчем Кубка России

Тренер «Акрона» Тедеев высказался о «Рубине» перед матчем Кубка России
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о казанском «Рубине». Сегодня, 23 октября, команды сыграют в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Насколько «Рубин» эволюционирует и в какую сторону? Однозначно в лучшую. Даже в прошлом матче с «Динамо», который казанцы проиграли 0:4, «Рубин» создал достаточно моментов, которые заслуживали внимания с точки зрения атакующего потенциала. Предельно дисциплинированная команда – это всё исходит из той работы, которую с ними проделывает тренерский штаб», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Ростов» — «Локо», «Барса» — «Бавария», старт сезона в НБА, НХЛ и теннис
Топ-матчи среды: «Ростов» — «Локо», «Барса» — «Бавария», старт сезона в НБА, НХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android