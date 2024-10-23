Тренер «Акрона» Тедеев высказался о «Рубине» перед матчем Кубка России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о казанском «Рубине». Сегодня, 23 октября, команды сыграют в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Насколько «Рубин» эволюционирует и в какую сторону? Однозначно в лучшую. Даже в прошлом матче с «Динамо», который казанцы проиграли 0:4, «Рубин» создал достаточно моментов, которые заслуживали внимания с точки зрения атакующего потенциала. Предельно дисциплинированная команда – это всё исходит из той работы, которую с ними проделывает тренерский штаб», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».