Мор: «Спартаку» надо продавать Бонгонду — это игрок для команды, борющейся за выживание

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о возможном уходе нападающего Тео Бонгонда из московского «Спартака».

«Уход Бонгонды не будет потерей для «Спартака». Надо его продавать. Это игрок какого-то одного момента. Он где-то выстрелит, а потом три игры его не видно на поле. Многие им сначала восхищались, но я не восхищался. Помню его первый гол за «Спартак» «Оренбургу», но потом он просто ходил пешком. В некоторых матчах он может себя заставить работать на команду, но это происходит редко. На дистанции это не тот человек, который будет помогать бороться за чемпионство. Двумя руками за продажу Бонгонды.

Это идеальный игрок для команды, которая борется за выживание, как это было у него в Испании. Он может где-то не дорабатывать и ничего не делать, а потом включиться в одном моменте и сделать гол из ничего. Команда наберёт очки, останется с его помощью в высшем дивизионе. В итоге все счастливы и довольны, носят его на руках. Никто не знает, когда он выстрелит, но периодически выстреливает. Для команды, борющейся за выживание, — здорово. Для топа — нет», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.