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В «Реале» сравнили Винисиуса Жуниора с Пеле

В «Реале» сравнили Винисиуса Жуниора с Пеле
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Директор по институциональным отношениям «Реала» Эмилио Бутрагеньо сравнил нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора с легендарным бразильским форвардом Пеле. Винисиус оформил хет-трик в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» накануне вечером.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Что касается третьего гола, я осмелюсь кое-что сказать, он напомнил мне о Пеле. Как Винисиус входил в штрафную и как бил… Как разобрался в этом моменте. Это гол, который прославляет футбол. Зрители приезжают на «Сантьяго Бернабеу», чтобы увидеть такие голы», — приводит слова Бутрагеньо испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

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