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В РФС раскрыли, сколько приходится платить за матчи с иностранными сборными

В РФС раскрыли, сколько приходится платить за матчи с иностранными сборными
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о финансовой стороне приглашения иностранных сборных на товарищеские матчи в Россию. Он заявил, что организация одного товарищеского матча обходится РФС в 10 млн рублей.

«Стоимость складывается из трех составляющих. Это перелет, проживание и питание. Есть, конечно, всякие дополнительные вещи, но это капля в море. Дальше все зависит от логистической цепочки, откуда едет команда, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее. В целом, примерно в ₽10 млн подобный выезд обойдется, если речь про делегацию в 45 человек. Сейчас билеты достаточно дорогие», — приводит слова Митрофанова «РБК-Спорт».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров под своей эгидой. Причина — политическая ситуация в мире.

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