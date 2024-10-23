В РФС раскрыли, сколько приходится платить за матчи с иностранными сборными

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о финансовой стороне приглашения иностранных сборных на товарищеские матчи в Россию. Он заявил, что организация одного товарищеского матча обходится РФС в 10 млн рублей.

«Стоимость складывается из трех составляющих. Это перелет, проживание и питание. Есть, конечно, всякие дополнительные вещи, но это капля в море. Дальше все зависит от логистической цепочки, откуда едет команда, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее. В целом, примерно в ₽10 млн подобный выезд обойдется, если речь про делегацию в 45 человек. Сейчас билеты достаточно дорогие», — приводит слова Митрофанова «РБК-Спорт».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров под своей эгидой. Причина — политическая ситуация в мире.