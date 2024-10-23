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Александр Гришин: голевая передача Пьянича на Койта выглядела здорово

Александр Гришин: голевая передача Пьянича на Койта выглядела здорово
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча Фонбет Кубка России между армейцами и «Ахматом» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

«Хорошо, что ЦСКА занял первое место в группе Кубка России. Это положительно скажется на футболистах. Видно, что Пьянич — неплохой игрок. Он отдал хорошую голевую передачу с углового на Койта, это выглядело здорово.

Но по матчу с «Ахматом» даже Николич отметил, что ему не понравилась игра ЦСКА. Однако такие матчи бывают, потому что произошла большая ротация. Самое главное для армейцев в этом матче — это результат, чтобы занять первое место и выйти на «Акрон» или «Рубин», а не на «Зенит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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