Александр Гришин: голевая передача Пьянича на Койта выглядела здорово

Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча Фонбет Кубка России между армейцами и «Ахматом» (1:0).

«Хорошо, что ЦСКА занял первое место в группе Кубка России. Это положительно скажется на футболистах. Видно, что Пьянич — неплохой игрок. Он отдал хорошую голевую передачу с углового на Койта, это выглядело здорово.

Но по матчу с «Ахматом» даже Николич отметил, что ему не понравилась игра ЦСКА. Однако такие матчи бывают, потому что произошла большая ротация. Самое главное для армейцев в этом матче — это результат, чтобы занять первое место и выйти на «Акрон» или «Рубин», а не на «Зенит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.