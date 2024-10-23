Доминик Собослаи назвал цели «Ливерпуля» на этот сезон

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи назвал цели мерсисайдского клуба на сезон-2024/2025.

«Мы идём от игры к игре. Посмотрим, к чему придём. У нас два внутренних кубка (Кубок лиги и Кубок Англии. — Прим. «Чемпионата»), Премьер-лига, Лига чемпионов. Мы многого хотим добиться», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, после восьми туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. В следующем матче внутреннего первенства команда Арне Слота сыграет с «Арсеналом». Игра состоится 27 октября и пройдёт в Лондоне.