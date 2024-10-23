Джек Уилшир стал главным тренером «Норвич Сити»

Английский «Норвич Сити» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста лондонского «Арсенала» Джека Уилшира новым главным тренером команды.

«После объявления о завершении карьеры он быстро переключился на тренерскую работу, менее чем через неделю возглавив команду «Арсенала» до 18 лет. В свой дебютный тренерский сезон он вывел команду в финал молодежного кубка Англии сезона-2022/2023», — написано в заявлении клуба.

«Я рад присоединиться к «Норвич Сити». Это фантастическая возможность в очень впечатляющем клубе, и она выпала как нельзя кстати для того, чтобы я мог продолжить тренерскую карьеру в первой команде», — сказал Уилшир.

«Норвич Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 11 матчей.