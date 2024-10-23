«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Лейпциг» в одноимённом немецком городе. Встречу будет обслуживать швейцарскаябригада арбитров, которую возглавит Сандро Шерер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лейпциг» в двух стартовых турах ЛЧ потерпел два поражения — от «Атлетико» (1:2) и «Ювентуса» (2:3). У «Ливерпуля» две победы — над «Миланом» (3:1) и «Болоньей» (2:0).