Валерий Гладилин: Бонгонда не стал вторым Промесом для «Спартака»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость, что красно-белые готовы продать ближайшей зимой Тео Бонгонда.

«Если Станкович считает, что на позиции Бонгонды у него достаточно исполнителей, лишний игрок не нужен. Нужно знать, что планирует Станкович уже на следующий сезон. Так что это нормальный процесс, если Бонгонда покинет клуб.

Это потеря, ведь это хороший футболист. Но, к сожалению, для «Спартака» он не стал вторым Промесом. На этих позициях есть футболисты, которые не слабее Тео», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.