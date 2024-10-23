Родриго из-за травмы колена пропустит матч с «Барселоной» — Relevo

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс получил травму подколенного сухожилия в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд. Бразилец пропустит игру 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной», сообщает испанское онлайн-издание Relevo.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона». Сине-гранатовые набрали 27 очков по результатам 10 игр. «Реал» занимает второе место (24 очка).