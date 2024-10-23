Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго из-за травмы колена пропустит матч с «Барселоной» — Relevo

Родриго из-за травмы колена пропустит матч с «Барселоной» — Relevo
Комментарии

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс получил травму подколенного сухожилия в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд. Бразилец пропустит игру 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной», сообщает испанское онлайн-издание Relevo.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона». Сине-гранатовые набрали 27 очков по результатам 10 игр. «Реал» занимает второе место (24 очка).

Материалы по теме
В «Реале» сравнили Винисиуса Жуниора с Пеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android