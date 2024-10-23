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Валерий Гладилин объяснил, почему Станкович не даёт Зорину игровое время в матчах РПЛ

Валерий Гладилин объяснил, почему Станкович не даёт Зорину игровое время в матчах РПЛ
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Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о полузащитнике московского «Спартака» Данииле Зорине.

«У Зорина очень сильные и опытные конкуренты на его позицию. Матч с Махачкалой не показатель, потому что там тоже играла команда со смешанным составом. Уже в РПЛ Станкович ставит более сильных футболистов, чем Зорин. Но это хороший и перспективный игрок, которому нужна игровая практика. Он ещё молод и не созрел, поэтому Станкович не рискует ставить Зорина в старте на матчи чемпионата. Если парень в команде и забивает, то у него хорошая перспектива. Но ему нужно продолжать работать — большая конкуренция», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Даниил Зорин провёл два матча. Также на его счету пять игр и два гола в Фонбет Кубке России.

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