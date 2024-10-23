«Хашиг сказал всего три слова». Футбольный агент — о самой обидной сорвавшейся сделке

Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о самой обидной сорвавшейся сделке в своей агентской карьере. Он выделил несостоявшийся переход Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Краснодар».

«Летом 2016 года Молло должен был перейти из «Крыльев» в «Краснодар». Уже обо всём договорились. Футболист даже выбрал игровой номер. Уже открыли шампанское, чтобы отмечать, и тут звонит Хашиг. Всего три слова сказал: «Мы передумали, спасибо». Отец поставил бокал, встал и ушёл», — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Чельцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.