Руслан Нигматуллин: надеюсь, Николич в ЦСКА будет добиваться тех же успехов, что и Газзаев

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о работе сербского тренера Марко Николича в московском ЦСКА. 45-летний специалист возглавил армейцев в июне 2024 года.

«Поначалу работа Владимира Федотова в ЦСКА тоже была позитивной. Для полной оценки работы Николича нужно дать больше времени. Для армейцев успехом будет борьба за медали. Надеюсь, что ЦСКА приобрёл себе хорошего тренера надолго, который сможет добиваться тех же успехов, что и Газзаев. Но для этого нужно время и проверка серьёзным боем», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.