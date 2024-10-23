«Реал» Мадрид сообщил диагноз травмированного голкипера Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму приводящей мышцы левой ноги. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.

«После обследования нашего игрока Тибо Куртуа, проведённого медицинской службой «Реала», у него диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги», — написано в заявлении клуба.

Вчера, 22 октября, «Реал» на своём поле принимал дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов. «Сливочные» одержали волевую победу со счётом 5:2. За гостей забили Дониэлл Мален и Джейми Байно-Гиттенс. В составе «Реала» отличились Антонио Рюдигер, Винисиус Жуниор (хет-трик) и Лукас Васкес. Тибо Куртуа провёл на поле весь матч.