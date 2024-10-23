Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид сообщил диагноз травмированного голкипера Куртуа

«Реал» Мадрид сообщил диагноз травмированного голкипера Куртуа
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму приводящей мышцы левой ноги. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.

«После обследования нашего игрока Тибо Куртуа, проведённого медицинской службой «Реала», у него диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги», — написано в заявлении клуба.

Вчера, 22 октября, «Реал» на своём поле принимал дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов. «Сливочные» одержали волевую победу со счётом 5:2. За гостей забили Дониэлл Мален и Джейми Байно-Гиттенс. В составе «Реала» отличились Антонио Рюдигер, Винисиус Жуниор (хет-трик) и Лукас Васкес. Тибо Куртуа провёл на поле весь матч.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Как назвать новый камбэк «Реала» в ЛЧ?! Даже слова «величие» тут мало
Как назвать новый камбэк «Реала» в ЛЧ?! Даже слова «величие» тут мало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android