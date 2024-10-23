Таранов: Пьянич полностью оправдывает подписание, он дирижёр для молодых игроков ЦСКА

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о боснийском полузащитнике ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Самое главное, что благодаря победе над «Ахматом» ЦСКА вышел из группы с первой строчки и не попал на «Зенит». Армейцы провели спокойный матч. Пьянич — это человек-мастер своего дела, и он должен совершать результативные действия, что вчера и получилось. Он выдал хороший пас, а Койта отлично завершил. Можно только порадоваться за них.

Я уже неоднократно говорил, что команде необходимы такие футболисты, как Пьянич. Он является дирижёром и примером для молодых игроков. Это очень хорошее приобретение для ЦСКА, чтобы поднять уровень клуба. Миралем полностью оправдывает это подписание», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.