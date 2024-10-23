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В Сирии рассказали, что официально договорились с Россией о товарищеском матче

В Сирии рассказали, что официально договорились с Россией о товарищеском матче
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Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал о договорённости с Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча сборных.

«Мы официально договорились с РФС о товарищеском матче наших команд. Сборные России и Сирии сыграют 19 ноября в Волгограде. Официальное соглашение между нашими федерациями будет подписано сегодня. В крайнем случае мы официально объявим об этой договорённости завтра», — приводит слова Амири Sport24.

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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