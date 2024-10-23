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Агент Чельцов: переговоры «Анжи» по Зума продлились меньше минуты

Агент Чельцов: переговоры «Анжи» по Зума продлились меньше минуты
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Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал, что Курт Зума мог перейти в махачкалинский «Анжи», но стороны не сошлись в финансовом вопросе.

«Анжи» в свой «золотой» период хотел купить Курта Зума. В «Сент-Этьене» сразу сказали, что на защитника много претендентов. За € 15 млн готовы продать, но точно не меньше. Если не готовы заплатить эту сумму, то даже не имеет смысла общаться. И вот Биджиев (бывший спортивный директор «Анжи») прилетает в Женеву, там мой отец его забирает и на машине везёт в Сент-Этьен. В клубе их встречает как раз Ромейер. Что он делает? Конечно же, повёл по базе. Обзорная экскурсия со всеми остановками, как он любит. Поля, залы, а потом добрались до офиса. Ещё вроде был интерес по Обамеянгу, но этот вариант уже отвалился к тому моменту. Садятся за стол, и президент «Сент-Этьена» спрашивает: «Вам же сказали про 15 миллионов?» Биджиев отвечает: «Семь. Больше дать не можем». Ромейер посмотрел, выждал и такой: «Ну что ж… Пойдёмте я вам ещё базу покажу». Переговоры «Анжи» по Зума продлились меньше минуты», — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Чельцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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