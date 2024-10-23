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Валерий Кечинов: нестабильность Бонгонда — причина желания «Спартака» его продать

Валерий Кечинов: нестабильность Бонгонда — причина желания «Спартака» его продать
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Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о возможном уходе нападающего Тео Бонгонда из московского «Спартака». Ранее сообщалось, что конголезский футболист может покинуть российский клуб этой зимой.

«Ситуация с Бонгонда неоднозначная. Он начинал ярко, забивал, и было ощущение, что это удачный трансфер. Потом было затишье — моментами вспыхивал, а потом снова погасал. Не могу сказать, что сейчас он играет совсем плохо. Наверное, нестабильность Бонгонда — причина желания «Спартака» его продать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» (19) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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