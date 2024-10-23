«Оправдать «Спартак» и Станковича здесь нельзя». Бубнов — о матче с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра прошла в субботу, 19 октября. «Краснодар» выиграл со счётом 3:0. В составе «быков» забитыми мячами отметились Кевин Ленини и Виктор Са. Ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

«Поражение по делу, оправдать «Спартак» и в первую очередь Станковича здесь нельзя. Лидер обыграл команду, которая находилась до старта тура на шестом месте, здесь всё закономерно. Чем Станкович помог сопернику разгромно выиграть? Он решил сделать то, чего не было при нем ни разу: сыграть в три центральных защитника. Видимо, тренерский штаб напугала атакующая группа «Краснодара».

К трем центральным защитникам главный тренер «Спартака» поставил ещё двух опорных полузащитников. На фланге обороны играл Маркиньос, который вообще не защитник. В общем, так начудил с перестановками, что максимально ухудшил ситуацию для команды», — приводит слова Бубнова Sportbox.