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Гришин: Николич должен отработать 100 матчей в ЦСКА, чтобы говорить о его результатах

Гришин: Николич должен отработать 100 матчей в ЦСКА, чтобы говорить о его результатах
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин высказался об игре армейцев под руководством Марко Николича.

«У ЦСКА при Марко Николиче просматриваются нотки быстрых атак при выходе из обороны. Я понимал, как будет играть ЦСКА, потому что работал при Николиче в «Локомотиве». Самое главное для Николича, что армейцы играют в обороне «на ноль», а потом через две передачи проходят защиту соперника. У ЦСКА больше получается с сильными командами, которые играют в атаку, чем с клубами, которые закрываются у себя в штрафной.

Армейцы взяли быстрого Гуарирапу, который использует свободные зоны. То же самое было у Николича в «Локомотиве», где были Камано и Изидор. Они играли на этом. ЦСКА играет благодаря своим исполнителем, отсюда и длинная беспроигрышная серия. Но тренер должен отработать хотя бы 100 матчей, чтобы говорить о его результатах в команде. Ведь тренеры оцениваются по конечному результату», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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