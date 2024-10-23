Эгаш Касинтура объяснил уверенную игру «Динамо» Мх с топ-клубами РПЛ

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура высказался о матчах с топ-клубами чемпионата России.

— Ни одному топ-клубу РПЛ не даются легко матчи с «Динамо». В чём ваша сила?

— Мы знаем, как правильно действовать на поле, очень хорошо готовы физически, стараемся не давать возможности сопернику играть свободно и спокойно, потому что уровень мастерства у этих команд намного выше. Поэтому мы стараемся в любом моменте и эпизоде бороться и прессинговать. Для того, чтобы нас обыграть, командам приходится как минимум не уступить в борьбе и максимально реализовать свои моменты, потому что их не так много», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.