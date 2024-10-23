Игрок «Ахмата» Тодорович: сразу после матча с ЦСКА забрал у Пьянича футболку

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович высказался о боснийском хавбеке московского ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Конечно, мы с Пьяничем немного пообщались до матча, а после игры в подтрибунном помещении я сразу забрал у него футболку. Мы с Миралемом уже давно знакомы. Он — мой хороший друг. Все знают, что Пьянич за футболист, какого он уровня и где раньше играл», — приводит слова Тодоровича Legalbet.

Матч между ЦСКА и «Ахматом» состоялся накануне, 22 октября. Армейцы одержали победу со счётом 1:0. О переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.