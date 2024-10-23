Сперцян: Даня Козлов — очень талантливый парень, выходит на поле и творит

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о 19-летнем хавбеке «быков» Даниле Козлове. Козлов перебрался в «Краснодар» в летнее межсезонье — 2024.

«Даня Козлов — очень талантливый парень. Он очень много работает и трудится. Все ребята в команде стараются подсказывать и помогать ему, так как он ещё достаточно молод, а он потом выходит на поле и творит», — приводит слова Сперцяна Legalbet.

На данный момент «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На второй строчке находится «Зенит», имеющий в своём активе 29 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с 27 очками. В матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:0.