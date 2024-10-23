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Колыванов: Бонгонда в «Спартаке» потерялся. Видимо, влился в московскую жизнь

Колыванов: Бонгонда в «Спартаке» потерялся. Видимо, влился в московскую жизнь
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном уходе нападающего Тео Бонгонда из московского «Спартака».

«Бонгонда неплохо начал за «Спартак» в прошлом году — создавал моменты и реализовывал их. Но в этом сезоне он потерялся, не вижу прогресса в его игре. В клубе сидят не глупые люди. Они понимают, что не нужно держать футболиста, если он не прогрессирует.

Но, возможно, появился вброс о продаже Бонгонда, чтобы он не расслаблял булки, ведь он начал сбавлять. В каждой команде высокая конкуренция, а он стал меньше играть, потому что хуже проявляет себя на поле. Футболиста берут на эту позицию, чтобы он создавал, но в последнее время Бонгонда с такой скоростью и левой ногой ничего не показывает. Можно сказать, что влился в московскую жизнь», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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