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Агент: игрока могут склонять к выбору клуба, но не бывает такого, что ухо прострелят

Агент: игрока могут склонять к выбору клуба, но не бывает такого, что ухо прострелят
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Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал, возможно ли склонить футболиста к переходу в конкретный клуб.

– Ты слышал о таком, чтобы футболистов продавали, куда выгодно агентам, а не куда лучше для карьеры игрока?
– У каждого есть своя голова. Футболиста невозможно заставить. Если есть какие-то особые рычаги давления, то я их не знаю. У футболиста есть варианты условно «Урал», «Сочи», «Нижний» и «Химки». Здесь такие условия, а там – такие. Да, в каком-то из этих случаев агент заработает больше. Такое действительно есть. Игрока могут склонять, но решение за ним всё равно. Не бывает такого, что футболисту ухо прострелят, если он не согласится. По крайней мере, мне такие методы не знакомы, — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Чельцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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