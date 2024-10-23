Матч «Интера» в Лиге чемпионов может прокомментировать футбольный агент

Футбольный агент Дмитрий Чельцов заявил, что может прокомментировать матч Лиги чемпионов с участием миланского «Интера».

«Мне интересно говорить о футболе. Пускай даже говно пишут в комментариях. Нужно чувствовать, где и что сказать. Вот позвали меня на «Коммент.шоу». Я понимаю, что там нужно 30% юмора, а 70% серьёзно. На Окко уже скорее 90% серьёзно, но какую-то свою изюминку нужно вносить. Сейчас у нас с тобой интервью на 95% на серьёзных щах, потому что разговор идёт о бизнесе. А в каких-то шоу могу себе позволить больше. Я уже осознал, что важно не поддакивать, а выражать своё мнение, если оно реально есть.

Я не так часто смотрю футбольные обзоры, но если это происходит, то могу общаться с телевизором как Светлаков в «Нашей Russia». Иной раз говорят про какого-то игрока и хочется кричать: «Ну нет же! Пустите, я поспорю». Понимаю, для аудитории я – лицо новое. А к агентам уже сформировалось определённое отношение, но хочется чуть-чуть добавить рок-н-ролла. Это не основная моя деятельность, но посмотрим, куда вырулит. Есть вероятность, что мне с Дашей Исаевой дадут прокомментировать один из матчей «Интера» в Лиге чемпионов на альтернативной звуковой дорожке», — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Чельцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.