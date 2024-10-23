Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Спартака» Игнатов: Виллиан Жозе покажет себя

Хавбек «Спартака» Игнатов: Виллиан Жозе покажет себя
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об одноклубнике, бразильском нападающем Виллиане Жозе. По словам Игнатова, Виллиан вскоре себя проявит.

«Жозе — квалифицированный футболист. На мой взгляд, Жозе уже набрал достаточно неплохую форму, он забил отличный мяч в ворота «Динамо». Думаю, ещё пару игр, и Виллиан покажет себя», — приводит слова Игнатова Legalbet.

Напомним, Виллиан стал игроком «Спартака» 1 июня этого года. Бразилец подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Дебютировал 32-летний нападающий за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1). По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков по результатам 12 матчей.

Материалы по теме
Сергей Шавло: надеюсь, Станкович найдёт подход к Жозе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android