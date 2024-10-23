Хавбек «Спартака» Игнатов: Виллиан Жозе покажет себя

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об одноклубнике, бразильском нападающем Виллиане Жозе. По словам Игнатова, Виллиан вскоре себя проявит.

«Жозе — квалифицированный футболист. На мой взгляд, Жозе уже набрал достаточно неплохую форму, он забил отличный мяч в ворота «Динамо». Думаю, ещё пару игр, и Виллиан покажет себя», — приводит слова Игнатова Legalbet.

Напомним, Виллиан стал игроком «Спартака» 1 июня этого года. Бразилец подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Дебютировал 32-летний нападающий за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1). По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков по результатам 12 матчей.