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Аршавин: уверен, на матч сборной России с легионерами РПЛ придёт полный стадион

Аршавин: уверен, на матч сборной России с легионерами РПЛ придёт полный стадион
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о возможном матче национальной команды России со сборной легионеров РПЛ.

— Вам было бы интересно увидеть игру против Клаудиньо, Вендела и остальных?
— Мне было бы интересно. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придёт полный стадион и будет праздник, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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