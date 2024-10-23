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«Ростов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

«Ростов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00
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Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Ростов» (10) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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