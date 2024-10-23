Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: «Акрон» будет играть более инициативно, чем «Рубин»

Шаронов: «Акрон» будет играть более инициативно, чем «Рубин»
Комментарии

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанской командой и «Акроном».

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наверное, «Акрон» будет играть более инициативно, чем «Рубин». Прессинговать, продвигать мяч. А казанская команда с большой вероятностью опять будет действовать больше за счёт вертикальных передач и на контратаках», – приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Акроном» и «Рубином» состоится сегодня, 23 октября. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Материалы по теме
«Акрон» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android