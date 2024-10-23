Шаронов: «Акрон» будет играть более инициативно, чем «Рубин»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанской командой и «Акроном».

«Наверное, «Акрон» будет играть более инициативно, чем «Рубин». Прессинговать, продвигать мяч. А казанская команда с большой вероятностью опять будет действовать больше за счёт вертикальных передач и на контратаках», – приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Акроном» и «Рубином» состоится сегодня, 23 октября. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.