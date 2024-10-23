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«Акрон» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

«Акрон» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00
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Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за пять матчей. «Рубин» (6) находится на третьей строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (16).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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