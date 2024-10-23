Футбольный агент Чельцов назвал свою главную ошибку за карьеру игрока

Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о своей несостоявшейся карьере футболиста.

«В какой-то момент, поехал на стажировку в «Лион» и тренировался с молодёжкой, а она проводила двусторонку с основой. Тогда у главной команды был классный состав: Пьянич, Ловрен, Бриан, Гомис, Лисандро Лопес. Я выхожу на поле, а против меня на фланге Мишел Бастос. Уже во время матча подумал: «Боже, какой же я слабый». А там ещё батя пришёл. Просто ужас. Казалось, вот мой звёздный час, а я падаю и вижу, как от меня убегают. Меня тогда, само собой, никто не взял в «Лион» – я продолжил заниматься в «Сент-Приесте». Спустя восемь месяцев удалось попасть в молодёжку «Сент-Этьена».

Я им понравился и остался там на последний год перед выпуском. По окончании сезона тренер со мной сел и дал понять, что меня не берут в главную команду. Просто для понимания: со мной был Рубен Агилар – тоже правый защитник. Даже его не взяли. Потом он потом пробился в сборную Франции, но через «Гренобль», «Осер», «Монпелье» и «Монако». Из всей команды взяли только одного парня Пьер-Ива Полома. Плюс в дубле появлялся Курт Зума, когда восстанавливался.

Если честно, я сам осознавал, что не тяну. Мне тренер объяснял, почему меня не берут в основу, а я сижу и прекрасно всё понимаю. В «Сент-Этьене» хоть и не подписывают во взрослую команду, но всё равно несут за тебя ответственность. Мне предложили поехать в «Гренобль» и «Ньор» из Лиги 2. Я отказался и уехал в Россию. Сейчас понимаю, что это была моя главная ошибка за карьеру игрока. Почти пять лет занимался во Франции, а потом вернулся и всё закончилось толком и не начавшись.

Тренировался с «Торпедо», когда оно при Бородюке первый раз вышло в РПЛ. Затем поехал на просмотр в «Химик» Дзержинск из ФНЛ. Я думал, что всё легко будет. Первая же тренировка, прострел, я неудачно ставлю галик – и сразу хруст. Опухает так, что бутсу не могу снять. Частичный разрыв связок в двух местах. Полгода без футбола. Я потом ещё поехал со СКА Хабаровск на сборы в Крым, но нога продолжала беспокоить. Вот тогда и осознал – всё, конец. 22 года. Не о такой карьере я мечтал», — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.