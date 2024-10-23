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Брест — Байер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 22:00

«Брест» — «Байер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45
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Сегодня, 23 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся французский «Брест» и немецкий «Байер». Команды будут играть на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 19:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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