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Агент Чельцов: люди не понимают, чем мы занимаемся на самом деле

Агент Чельцов: люди не понимают, чем мы занимаемся на самом деле
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Футбольный агент Дмитрий Чельцов высказался об агентской деятельности и отношении к ней со стороны футбольной общественности.

– Люди не понимают, чем мы занимаемся на самом деле. Вот я пришёл на подкаст «Чемпионата» и вроде нормально поговорили, но ты видел комментарии. Я, само собой, переживу, но это показывает отношение к сфере. Люди уверены, что агенты только бабки высасывают, что Калинский сам перейдёт из «Нижнего» в «Реал». Болельщики же не знают, в каких ситуациях и как именно мы помогаем. А это фактически сопровождение всей жизни. Помощь в любых ситуациях. Не только юридические вопросы, но и любые бытовые. Хоть с самосвал с щебёнкой подвезу, если нужно. Я стараюсь выстраивать не рабочие отношения, а дружеские. Агент – это оруженосец, который подаёт патроны и может тебя прикрыть или просто поддержать. Я смотрю почти все игры своих футболистов, и всем нужно уделить внимание. Каждому угодить и при этом оставаться честным.

– Как думаешь, больше агентов, которые заботятся о футболисте, словно оруженосец, или таких, которые наживаются на игроках?
– Думаю, что 50 на 50. А точнее, есть и такие, и другие. В условной недвижимости то же самое. Можешь встретить агента, с которыми сдружишься после покупки квартиры и потом он тебе дачу поможет построить, а ещё крёстным отцом твоих детей станет. Бывают агенты, которые просто подписали договор и предоставили квартиру – потом приходится звонить из-за протечек крыши. Ты договор подписал? Да. Тебя никто не заставлял. У человека должна быть своя голова на плечах. Особенно в футболе. Особенно у молодых игроков. Я не хочу показаться каким-то святым. Уж точно не такой, но у меня есть принципы, которых я придерживаюсь, — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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