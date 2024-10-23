Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камоцци: руководство «Спартака» сосредоточено на игроках, которые ничего не дают клубу

Камоцци: руководство «Спартака» сосредоточено на игроках, которые ничего не дают клубу
Комментарии

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре красно-белых в этом сезоне.

«Я не понимаю руководство «Спартака». По моему мнению, Зиньковский и Пруцев одни из лучших российских игроков на данный момент. По Бонгонда мне сказать нечего. Руководство «Спартака» сосредоточено на игроках, которые ничего на дают клубу. Например, как Николсон, Медина и так далее», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков по результатам 12 матчей.

Материалы по теме
Хавбек «Спартака» Игнатов: Виллиан Жозе покажет себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android