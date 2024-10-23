Камоцци: руководство «Спартака» сосредоточено на игроках, которые ничего не дают клубу

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре красно-белых в этом сезоне.

«Я не понимаю руководство «Спартака». По моему мнению, Зиньковский и Пруцев одни из лучших российских игроков на данный момент. По Бонгонда мне сказать нечего. Руководство «Спартака» сосредоточено на игроках, которые ничего на дают клубу. Например, как Николсон, Медина и так далее», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков по результатам 12 матчей.