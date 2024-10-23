«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Касимов, Прохин, Столбов, Михайлов, Коваленко, Томпсон, Горлюк, Рыбчинский, Барановский.

«Химки»: Обухов, Голубович, Степанов, Мелентиевич, Терехов, Абдуллахи, Берковский, Капленко, Корредера, Садыгов, Панченко.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за пять матчей. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).