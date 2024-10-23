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«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Касимов, Прохин, Столбов, Михайлов, Коваленко, Томпсон, Горлюк, Рыбчинский, Барановский.

«Химки»: Обухов, Голубович, Степанов, Мелентиевич, Терехов, Абдуллахи, Берковский, Капленко, Корредера, Садыгов, Панченко.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за пять матчей. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

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