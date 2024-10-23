Футбольный агент рассказал, чем его поразила академия «Сент-Этьена»

Футбольный агент Дмитрий Чельцов поделился воспоминаниями о периоде в «Сент-Этьене». В юном возрасте Чельцов пытался построить игровую карьеру и ездил в молодёжку французского клуба.

– Мне 19 лет. Я только-только приехал в «Сент-Этьен». Общий обед для молодёжки, U17 и даже малыши приходили, если по времени совпадало. Сидит какой-то мужик и ест рядом с мальчишками, которым по восемь-девять лет. Потом встаёт и подходит ко мне с вопросом: «Ты из России? У тебя всё хорошо?» Я уже более-менее говорил на французском – ответил, что в порядке, мне всё нравится. Мужик предложил: «Пойдём, я тебе базу покажу».

– Согласился?

– Куда деваться. Я толком не доел, но отправился на экскурсию. Посмотрели столовую, крыло для молодёжки, крыло для основы, тренажёрный зал, прачечную… Ну всё показал и добавил: «Давай, удачи, будем следить за тобой». Я возвращаюсь на своё место и спрашиваю у Рубена Агелара, который сейчас в «Лансе» играет, что за мужик такой. Он отвечает: «Это же Ролан Ромейер – президент клуба!»

– Тот самый, который гонял на финал Кубка на велосипеде!

– Кудрявенький, улыбчивый, вообще классный, но я сижу и думаю: «Дед, оно тебе нужно было?» Человек с таким статусом ел с детьми, а потом пошёл проводить экскурсию какому-то парню. Он ещё всегда повторял на собраниях: «Главное – учёба. Без успеваемости у вас не будет футбола. Отстраним!» В этом плане менталитет поражает. Я полжизни играл в «Локомотиве» – никогда в глаза президента не видел. Разве что по телевизору, — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.